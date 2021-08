Calciomercato, “Locatelli nuovo giocatore della Juventus” | C’è l’accordo

#Locatelli è praticamente un giocatore della #Juve. Operazione da 35 milioni. Una maratona ma… annuncio a breve. #calciomercato

— luca bianchin (@lucabianchin7) August 17, 2021

Ne è sicuro anche il giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Luca Bianchin, per il quale l’annuncio del trasferimento dell’ex centrocampista del Milan alla “Vecchia Signora” potrebbe avvenire a stretto giro di posta. Allegri avrà a disposizione a breve il solo obiettivo richiesto in questa campagna acquisti: e chissà che negli ultimi giorni non ci possa essere anche l’affondo decisivo per Pjanic…