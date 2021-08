Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | C’è il sostituto di Ronaldo

Calciomercato Juventus, bomba clamorosa dalla Spagna: c’è già il sostituto di Cristiano Ronaldo se il portoghese dovesse lasciare in estate

Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci che vogliono un addio di Cristiano Ronaldo già quest’estate. Non ci sarebbe solamente il Psg sulle tracce del portoghese ma anche il Manchester City, al quale il campione si sarebbe offerto per lasciare la Juventus già in queste ore. Ma secondo quanto riportato dalla Spagna – e la notizia ha davvero del clamoroso – la società bianconera avrebbe già in mente il possibile sostituto. Anche se, onestamente, appare fantamercato e poco più.

Una voce che rimbalza dal sito rodofichajes.com, che svela come i bianconeri potrebbero cercare di portare a Torino il calciatore del Liverpool, ed ex Roma, Momo Salah. Appare un’impresa possibile, sia per i possibili costi che ci potrebbero essere dietro un’operazione del genere, sia perché la durata del contratto dell’egiziano con la squadra di Klopp è ancora lungo.

