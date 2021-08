Juventus al lavoro verso l’Udinese: la probabile formazione

Iniziata la preparazione in casa Juventus in vista dell’esordio di domenica 22 agosto in serie A contro l’Udinese.

Prima giornata di campionato per la formazione di Allegri e ovviamente tanta voglia di prendersi subito i tre punti, partendo alla grande in un torneo che si preannuncia equilibrato. L’avversario è l’Udinese di Gotti, squadra sempre temibile e con buone individualità, anche se ha perso De Paul a centrocampo. La Juventus, dopo aver vinto l’ultima amichevole contro l’Atalanta per 3-1, sembra essere in buona forma ed è pronta al debutto.

