Calciomercato Juventus, cessione in Serie A | Apertura al prestito

La Juve ha aperto al prestito. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport. Secco. Senza nessuna opzione di riscatto e probabilmente anche totalmente gratuito. Ma per liberarlo, comunque, la dirigenza della Vecchia Signora vuole capire il futuro di Rugani, richiesto fortemente dal Napoli in queste ore. Ma non è assolutamente escluso, anzi tutt’altro, che possano partire entrambi prima della fine delle trattative.

Vi abbiamo raccontato poco fa quali possono realmente essere, da qui alla fine del mercato, le operazioni che potrebbero riguardare i bianconeri. Sia in entrata che in uscita ovviamente. Visto che qualche elemento dovrà pur andare via. E sotto questo aspetto, ormai è cosa certa la partenza del difensore Radu Dragusin: poteva finire nella trattativa che ha portato a Torino Locatelli. Invece, il classe 2002, è rimasto a Torino. Almeno per il momento. Lui è destinato a lasciare la Juve per poter giocare con continuità.

Calciomercato Juventus, il sostituto di Dragusin

In ogni caso, la Juve, dovrà trovare un sostituto del difensore. Soprattutto se, come detto, anche Rugani dovesse cambiare casacca. La situazione in questo momento è chiara anche in questo caso, con Maksimovic che è il primo obiettivo di Cherubini. Ma non è escluso, spiega ancora il quotidiano romano, che ci possa essere una situazione economicamente più vantaggiosa per la Juve. E quindi non è assolutamente da escludere che un altro nome possa venire fuori in queste due settimane che mancano alla fine delle operazioni.