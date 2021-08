Calciomercato Juventus, si è parlato di CR7 al Manchester City. Il mister Pep Guardiola ha detto la sua a riguardo.

Calciomercato Juventus, sappiamo come il Manchester City sia molto vicina a chiudere l’operazione con il Tottenham per Harry Kane, ma si era parlato anche di un possibile assalto degli inglesi all’ex “rivale” del Manchester United Cristiano Ronaldo. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, il City avrebbe messo gli occhi sul fenomeno della Juventus che andrà in scadenza con i bianconeri nel giugno 2022. A tal proposito ha voluto far chiarezza lo stesso Pep Guardiola, allenatore dei citizens.

Calciomercato Juventus, CR7 al Manchester City? | Risponde Guardiola