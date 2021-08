Calciomercato Juventus, colpo Locatelli | Indizio sul nuovo numero di maglia

Calciomercato Juventus, Locatelli e l’indizio sul nuovo numero di maglia: l’annuncio social non passa inosservato.

Il Locatelli day, finalmente, verrebbe da aggiungere. Nella giornata di ieri il Sassuolo e la Juventus hanno praticamente definito la trattativa relativa al trasferimento del centrocampista sotto l’ombra della Mole, in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Quest’oggi l’ex regista del Milan ha sostenuto le visite mediche al J Medical, e verosimilmente nelle prossime ore sarà diramato il comunicato ufficiale, con Locatelli che potrebbe essere convocato già per la prima partita della Juventus in campionato contro l’Udinese.

Calciomercato Juventus, Locatelli indosserà la maglia numero 27?

Intanto, c’è un indizio in merito al numero di maglia che potrebbe indossare il “Loca” nella sua nuova esperienza in bianconero, e ce lo fornisce Romeo Agresti tramite i suoi profili social, mettendo in evidenza un pallone firmato dal calciatore, in cui si legge la sua firma e il numero 27, che presumibilmente sarà lo stesso numero che sceglierà di utilizzare quello che tra poche ore potrà considerarsi un ex calciatore del Sassuolo.