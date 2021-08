Calciomercato Juventus, sprint per il rinnovo di Dybala | Svolta e incontro

Calciomercato Juventus, fissato un altro summit per il rinnovo contrattuale di Paulo Dybala: le ultimissime.

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Manuel Locatelli, sul quale i bianconeri hanno messo le mani dopo una trattativa estenuante, Cherubini da qui fino al termine del mercato si concentrerà su quelle che sono state definite “occasioni”. In questa lista è possibile inserire il nome di Miralem Pjanic, sul quale però sarebbe piombata anche la Fiorentina; è considerata una vera e propria priorità, invece, il rinnovo del contratto di Paulo Dybala, in scadenza nel 2022. Nelle scorse settimane ci sono già stati dei colloqui, utili a tastare il terreno in vista di un’intesa che non è ancora arrivata.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: fissato un altro incontro