Calciomercato Juventus, ufficiale la cessione | Va in Belgio

Calciomercato Juventus, ufficiale la cessione del giocatore bianconero. Vola in Belgio, allo Standard Liegi.

Calciomercato Juventus, il giovane bianconero dell’under 23, Daouda Peeters andrà in prestito allo Standard Liegi, in Belgio. Un operazione già resa ufficiale. Una nuova esperienza in Belgio per il giovane, ceduto in una società con tante buone intenzioni di farlo crescere.

