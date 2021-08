Calciomercato Juventus, il centrocampista via in prestito secco

Per il calciomercato della Juventus sono giorni chiave sia per quanto riguarda altri nuovi arrivi che per quanto riguarda le cessioni.

In questa estate del 2021 il club bianconero ha pensato di trovare una nuova collocazione a tanti giovani, specie a quelli dell’Under 23, in modo che possano avere spazio e crescere, con l’obiettivo – per tanti di loro – di valutarli alla fine della stagione appena iniziata. I giovani di oggi potrebbero essere del resto i perni della squadra del domani. E un altro elemento è pronto a trovare una nuova squadra.

Calciomercato Juventus, Ranocchia andrà al Vicenza

Come ha sottolineato il giornalista Romeo Agresti su Twitter, sembra ormai in via di definizione la cessione del giovane centrocampista Ranocchia, ad un passo dal Vicenza. L’operazione dovrebbe essere definita nei prossimi giorni. Una ottima occasione per il mediano per mettersi in mostra in un campionato lungo e competitivo come la serie cadetta. Ranocchia passerà in biancorosso in prestito secco, la Juventus è pronta a riaccoglierlo in futuro con la speranza che possa accumulare esperienza ed essere in futuro protagonista a Torino.