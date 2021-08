L’arrivo di Locatelli alla Juventus ha scatenato gli amanti della tattica che vogliono sistemarlo anche da mezzala. Marco Tardelli fa chiarezza.

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista della Juventus dice la sua sull’arrivo di Manuel Locatelli alla Vecchia Signora. Marco Tardelli, che fu padrone del centrocampo bianconero per anni, non si fa pregare e va diritto al nocciolo della questione. «Sarà il centrocampista centrale, per me è un perfetto play davanti alla difesa. Gestisce bene il gioco, sa fare tante cose». Parole chiare, che sgombrano il campo da ogni interpretazione.

Tardelli approva l’operazione Locatelli