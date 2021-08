La Juventus si prepara al debutto in campionato che avverrà domenica prossima, 22 agosto, sul campo dell’Udinese di Gotti.

Decisamente una trasferta da prendere con le pinze quella che attende Ronaldo e compagni, che vorranno partire con il piede giusto e dunque con la conquista dei tre punti in palio. Mister Allegri per questa partita dovrà fare a meno dei centrocampisti Rabiot e Arthur, che sono infortunati. Ma mancherà all’appello anche McKennie squalificato. A disposizione invece dovrebbe esserci il nuovo acquisto Locatelli.

Juventus-Under 23, si gioca alle ore 18

Qualche indicazione in più riguardo la formazione che Allegri manderà in campo domenica potrebbe arrivare dal test amichevole in programma questo pomeriggio. Ronaldo e compagni, che per l’occasione giocheranon con la nuova terza maglia targata Adidas, affronteranno l’Under 23 di Zauli per una sfida in famiglia tutta da seguire. Sicuramente ci sarà spazio per tutti in questi 90 minuti. Fischio d’inizio fissato per le ore 18 al Juventus Training Center.

𝙎𝙐𝘽𝙄𝙏𝙊 𝙄𝙉 𝘾𝘼𝙈𝙋𝙊 𝘾𝙊𝙉 𝙇𝘼 𝙏𝙃𝙄𝙍𝘿! 🟡⚪️🔵 Il nuovissimo third kit by @adidasfootball verrà usato nell’amichevole di oggi con l’Under23! TUO SUBITO! 📲 https://t.co/yEJbQy1q5e pic.twitter.com/93MjTrc533 — JuventusFC (@juventusfc) August 19, 2021

Ecco le formazioni ufficiali della gara: