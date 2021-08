Calciomercato Juventus, Allegri non vorrebbe assolutamente privarsene. Possibile debutto nella prima di campionato.

Calciomercato Juventus, Allegri non vorrebbe privarsene. Il giovane ha riscosso parecchio entusiasmo nell’ambiente, non è un caso che adesso ci siano ben due squadre molto interessate a tesserare il giovane Ranocchia. Mai il centrocampista classe 2001 potrebbe addirittura partire dalla panchina per la prima di campionato, così deciderebbe Allegri.

Calciomercato Juventus, Allegri dice no | Cessione bloccata

Infatti il centrocampista classe 2001 è già stato promosso in prima squadra ma continuano ad esserci interessanti offerte da più squadre di Serie B: Ranocchia piace a Vicenza, Alessandria e Crotone, con i biancorossi in pole ma, a quanto pare, dovranno aspettare per averlo.