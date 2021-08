Calciomercato Juventus: anche i bianconeri nella corsa all’attaccante

Calciomercato Juventus, ci sarebbero anche i bianconeri nella corsa all’attaccante. Che quest’anno ha deciso di rimanere in Italia

Ci sarebbe anche la Juventus pronta a iscriversi nella corsa all’attaccante. Cercando di dare filo da torcere alle altre pretendenti: che sarebbero Manchester City, Inter e Atletico Madrid. Sicuramente ostacoli non semplici da superare. Intanto, secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione (ma era comunque una situazione chiara da un po’ di tempo), Vlahovic avrebbe deciso di rimanere alla Fiorentina anche il prossimo anno. Cercando di aumentare il proprio bottino di reti in Serie A e, perché no, cercare anche di superare le 21 con le quali ha concluso la passata stagione. Uno score straordinario per un ragazzo nato nel 2000 e che praticamente ha tutta una carriera davanti.

Commisso lo ha convinto a rimanere. Per poi sperare di riuscire a prendere il massimo per il cartellino. Che al momento è valutato 60 milioni di euro. Una cifra che mette paura a molti. Ma le qualità di Vlahovic appaiono davvero indiscutibili.

