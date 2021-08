Calciomercato Juventus, ci sarebbe una vera e propria asta dai due campionati più importanti per il centrocampista bianconero.

Calciomercato Juventus, una vera e propria asta per il centrocampista bianconero. McKennie l’americano acquistato proprio dalla Bundesliga potrebbe nuovamente avere offerte dal campionato tedesco ma anche dalla Premier League inglese. Arrivato inizialmente con un prestito con diritto di riscatto da 4,5 milioni, nei mesi scorsi McKennie è stato riscattato definitivamente dal club bianconero con ulteriori 18,5 milioni più bonus che col tempo, però, potrebbero portare altri 6,5 milioni allo Schalke 04.

Calciomercato Juventus, colpo da 30 milioni | Asta in Premier e Bundesliga

Come scrive il ‘Corriere dello Sport’, McKennie sarebbe in possibile uscita e la cifra stabilita dalla dirigenza della Vecchia Signora per la sua cesisone sarebbe superiore ai 30 milioni di euro.