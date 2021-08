Calciomercato Juventus, ormai la frattura è insanabile: nuova esclusione dai convocati destinata a far discutere.

Ore calde in casa Juventus, sia sul fronte entrate, che su quello legato alle uscite. Il tema caldo, una volta trovato l’accordo con il Sassuolo per Manuel Locatelli, è diventato il possibile ritorno di Miralem Pjanic in bianconero: un’ipotesi affascinante e che potrebbe concretizzarsi laddove si dovessero presentare gli incastri giusti. Certo è che il bosniaco lascerà la Catalogna: i segnali che trapelano dalla Spagna sono piuttosto indicativi, ed in questo senso si inserisce la decisione di Koeman di escludere l’ex Roma dall’elenco dei convocati per il match contro l’Atletico Bilbao.

A margine della conferenza stampa di presentazione del prossimo impegno di campionato contro l’Athletic, proprio Koeman ha ribadito la posizione del club per quanto concerne la situazione relativa ad Umtiti e Pjanic. Ecco le sue parole: “Sappiamo di avere tanti calciatori. Umtiti e Pjanic hanno difficoltà a giocare qui, la loro situazione è complicata e si sta risolvendo“. Secondo quanto riferito da sport.es, Pjanic aspetta la proposta della Juve ( che però non può ancora affondare se non dopo aver piazzato un centrocampista attualmente in rosa), mentre Umtiti appare deciso a restare ancora al Barcellona, sebbene il club stia esercitando delle pressioni per farlo desistere da quest’intento.