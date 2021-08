Calciomercato Juventus, offerta pazzesca | Rinnovo a cifre astronomiche

Calciomercato Juventus, l’offerta per il rinnovo del contratto è da capogiro: proposta milionaria per provare a strappare la fumata bianca.

Come in ogni sessione di calciomercato, anche in questa che sta per volgere al termine il nome di Paul Labile Pogba, seppur in maniera meno intensa rispetto ad altre occasioni, è tornato a gravitare in orbita Juve. Una pista che, seppur affascinante, oggi come oggi è assolutamente insostenibile, a maggior ragione se si considera l’esito della questione Ronaldo, con il portoghese “rintanato” nella sua prigione dorata in quel di Torino. Il contratto del “Polpo” scade il prossimo anno, e su di lui è forte il pressing del Psg: nei mesi scorsi Mino Raiola ha avuto più di un colloquio con Al Khelaifi, ma la trattativa non è mai decollata, anche e soprattutto per l’ostracismo dei Red Devils, che avrebbero in serbo una contromossa milionaria.

