Juventus, la rivelazione di Locatelli in conferenza stampa

La Juventus oggi ha presentato il suo nuovo acquisto Manuel Locatelli, arrivato a Torino al termine di una lunga e complicata trattativa.

Alla fine però è arrivata la tanto attesa fumata bianca e il neo campione d’Europa sarà il rinforzo tanto atteso da Allegri. Una pedina preziosa in mezzo al campo, reparto nel quale il tecnico ha voluto almeno un nuovo innesto. Locatelli potrebbe non essere il solo acquisto in quel reparto. Nel frattempo l’ex Milan si è presentato ai nuovi tifosi in conferenza stampa, parlando proprio della sua forte volontà di vestire la maglia bianconera.

Juventus, Locatelli: “In camera le foto con Nedved, Del Piero e Buffon”

“La mia famiglia è tutta juventina, siamo sempre stati bianconeri. Per me essere qui è una doppia emozione perché arrivo in un club fortissimo e importantissimo, con una grande mentalità. Sul letto di casa mia ho foto con Nedved, Del Piero e Buffon. Anche Marchisio è stato fonte di ispirazione, l’ho sentito in questi ultimi giorni. – ha detto Locatelli in conferenza, come riportato sul sito ufficiale. “Ripercorrere la sua carriera sarebbe fantastico. Io mi devo subito calare nella parte, se sono qui è perché me lo merito e sono pronto ad affrontare questa nuova avventura. La Juve è sempre stata la mia priorità. La trattativa è stata importante, non è stato facile e c’è stato un momento in cui ero molto in pensiero. Darò tutto me stesso. Sono qui per questo. Lo Scudetto? Non so se siamo i favoriti, ma vogliamo vincerlo” ha detto ancora il nuovo acquisto.