La Juventus ha studiato il modo per riprendersi PJanic dopo l’anno orribile trascorso al Barcellona. Il sacrificato sarà Mckennie.

C’è poco da aggiungere. Max Allegri vuole qualità per il suo centrocampo. Vuole che i bianconeri non sbaglino passaggi per innescare le ripartenze micidiali dei suoi elementi più spiccatamente offensivi. Ecco perché continua a chiedere con insistenza che si trovi una soluzione per portare Miralem Pjanic alla Juventus. Il Barcellona gli ha dato il foglio di via, anche a costo di darlo in prestito gratuito per due stagioni. Forse anche a stipendio ridotto.

