Calciomercato Juventus, gli arrivi non sono finiti | Il punto sulla trattativa

Calciomercato Juventus, gli arrivi non sono finiti: ma la trattativa potrebbe complicarsi. Ecco il punto della situazione

L’arrivo di Locatelli alla corte di Massimiliano Allegri ha sicuramente alzato il livello della rosa bianconera, che adesso potrà contare su un campione d’Europa che, tecnicamente sa il fatto suo, e che darà sicuramente una mano all’allenatore bianconero nelle scelte da fare in mezzo al campo. Ma il mercato in entrata – così come quello in uscita – non è ancora finito. Anzi: serve almeno un altro elemento in rosa. Ed è per questo che continua la trattativa per arrivare a Pjanic in uscita dal Barcellona e voluto dal tecnico livornese. Ma l’operazione è tutt’altro che semplice.

Come spigato infatti dal giornalista Ceccherini, sullo stesso elemento che Koeman non vede proprio e che per la gara di oggi della sua squadra non ha nemmeno convocato, ci sarebbe l’inserimento della Fiorentina di Commisso, che vorrebbe fare uno sgarbo ai bianconeri dopo aver perso Federico Chiesa.

