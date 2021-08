Calciomercato Juventus, affare con Paratici | Offerta di scambio

Calciomercato Juventus, si profila un affare con Paratici che avrebbe proposto lo scambio al suo ex collega in bianconero Cherubini

Una svolta nel calciomercato della Juventus la potrebbe regalare Fabio Paratici. Sì, proprio l’ex dirigente bianconero che è passato al Tottenham in questa stagione dando spazio a Cherubini in bianconero. La società piemontese cerca ancora un centrocampista da inserire nella rosa di Massimiliano Allegri dopo l’arrivo di Locatelli. E se per Pjanic le cose non sono semplici da portare a termine, allora ecco che arriva in soccorso una possibile offerta di scambio.

Una notizia riportata questa mattina da TuttoSport che spiega come Paratici, che ha voluto fortemente McKennie alla Juve andando a prenderlo dalla Bundesliga, lo vorrebbe riavere anche nella sua esperienza inglese. Mettendo sul piatto un centrocampista in uscita dalla sua squadra.

