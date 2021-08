Calciomercato Juventus, Allegri chiude il caso Ronaldo | Annuncio in diretta

By

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: rivelazione di Allegri nella conferenza stampa di presentazione al match contro l’Udinese.

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Udinese-Juventus, che segnerà lo starting point della stagione dei bianconeri. Con un mercato che si avvia alle sue battute conclusive, però, anche nella conferenza stampa di Allegri non si è potuto non parlare delle voci inerenti un possibile addio di Cristiano Ronaldo, al centro di molte indiscrezioni queste ultime settimane, che hanno acquistato il cinque volte pallone d’oro al Real Madrid, al Manchester City e soprattutto al Paris Saint Germain. Un eventuale addio del lusitano sembrerebbe essere subordinato ad una partenza di Kylian Mbappé, anche se l’annuncio di Max Allegri in conferenza stampa ha fatto chiarezza.

Calciomercato Juventus, le parole di Allegri su Cristiano Ronaldo

Ci ha pensato Max Allegri a “spegnere” il caso Ronaldo. Ecco le sue parole: “Cr7 si è sempre allenato bene, si è sempre messo a disposizione. Dei rumours ho letto solo sui giornali, la voglia di andare via dalla Juve non c’è mai stata: a me ha detto che rimane alla Juventus”.