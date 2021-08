Calciomercato Juventus, intrigo Ronaldo | Contromossa di Guardiola

Calciomercato Juventus, tormentone Ronaldo: Guardiola prepara la contromossa. La sfida al Psg è appena cominciata.

La sessione estiva di calciomercato non è ancora terminata, e non sono esclusi colpi di scena importanti nel corso delle prossime ore; il centro collettore di molti rumours continua ad essere Cristiano Ronaldo, la cui permanenza in bianconero è stata assicurata da Allegri. Stando alle indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, però, il City potrebbe decidere di andare all’assalto in maniera più convinta di Cr7, a maggior ragione se decidesse di mollare la presa per Harry Kane, per il quale non si segnalano sostanziali aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, il City ritorna alla carica per Ronaldo: i dettagli

Stando a quanto riferito da “Transfer Window Podcast”, i Citizens non sarebbero affatto tagliati fuori dalla corsa a Ronaldo; Guardiola non avrebbe chiuso le porte al fenomeno lusitano il cui contratto con la Juve, non dimentichiamolo, scade il prossimo anno. E chissà che l’eventuale sostituto del cinque volte pallone d’oro non possa arrivare proprio dal City: alle dipendenze di Guardiola, infatti, gioca un certo Gabriel Jesus che stuzzica e non poco le fantasie dei vertici dirigenziali della Vecchia Signora.