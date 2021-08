Juventus, i 5 bianconeri da prendere al Fantacalcio

Per la Juventus sta per iniziare il campionato e tanti italiani si aggrapperanno alle prodezze dei campioni bianconeri.

Non solo i supporters della “Vecchia Signora” seguiranno con particolare attenzione il campionato di serie A. A sperare nelle prodezze degli uomini di Allegri saranno anche tutti quelli che hanno puntato su Ronaldo, Dybala e gli altri per quanto riguarda il fantacalcio. Il gioco che ormai da decenni è diventato un must per giovani e meno giovani è pronto a ricominciare, anche se il calciomercato è ancora aperto e l’asta per molti è ancora da organizzare.

