Udinese Juventus, conferenza stampa di Allegri – Live | Annuncio su Ronaldo

Le parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l’Udinese. Ecco le parole del tecnico livornese.

Tutto pronto per la conferenza stampa di Max Allegri, in programma alle 12: l’inizio del campionato è alle porte, e il tecnico livornese esternerà le proprie considerazioni in merito alla prima gara di campionato, che vedrà Cristiano Ronaldo e compagni sfidare alla Dacia Arena un Udinese che, sebbene sia priva di De Paul e Musso, rappresenta comunque un avversario ostico. Saranno sicuramente tanti i temi che Allegri affronterà: per non perdere neanche una parola del nostro mister, segui la diretta testuale della sua conferenza con noi.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, l’indizio è clamoroso | Ecco chi parte

“La prima di campionato come dico sempre dopo le soste è una partita difficile, soprattutto perché troviamo una squadra forte fisicamente, che l’anno scorso in campionato sia stata la seconda in classifica nelle occasioni concesse, non ha subito goal su angolo. Servirà una partita d’attenzione, dietro sono forti fisicamente. Bisognerà essere pronti e sapere che per venir via da Udine con un risultato positivo bisogna fare una prestazione solida, tecnica, con molta pazienza.

Ramsey sta migliorando davanti alla difesa, dalle prime partite è cresciuto molto, si fa trasportare ancora un pò troppo dall’azione, deve correre un pò meno. Ronaldo è a disposizione. Ci sarà una gestione della rosa.

Su Locatelli: “Non è al meglio, sono molto contento che sia arrivato. Se sarà necessario, potrà giocare anche 15-20 minuti domani. Bernardeschi è un buon giocatore, dipende dalla testa che abbiamo, e come siamo predisposti a lavorare. Vale per Berna, così come vale per tutti.

I dubbi e le incertezze ci devono essere, ti creano maggiore attenzione e lavoro, soprattutto quando le cose vanno bene. Come tutti gli anni la Juventus parte per vincere per le competizioni per cui partecipi, cerchiamo di vincerne una alla volta, che sarebbe importante per un avvio di campionato buono. Il corto muso vince sempre: per vincere i campionati bisogna viaggiare come le crociere, non bisogna avere picchi da 100 o da 30, avere una buona media che ti porta in fondo a vincere il campionato.

Allegri in conferenza stampa

Allegri ha continuato: ” I giocatori che ho a disposizione che sono molto bravi sono quelli che ci faranno vincere. Rispetto per l’avversario, sapendo che per vincere lo scudetto ci vuole lavoro quotidiano, tecnico, fisico e mentale. Ci vuole solidità: arrivare a marzo ed essere in lotta per lo scudetto significa che la squadra ha un suo equilibro. Sulle montagne russe non puoi competere per il campionato.

Su Ronaldo: “Cr7 si è sempre allenato bene, si è sempre messo a disposizione. Dei rumours ho letto solo sui giornali, la voglia di andare via dalla Juve non c’è mai stata.”

Su Dybala: ” Per Paulo vale lo stesso discorso per Bernardeschi. Non di discute per le qualità tecniche, si è presentato con la voglia di conquistarsi la Juventus, con le ultime due annate che non sono state all’altezza delle sue possibilità. Fa gli allenamenti e gioca le partite: per giocare a calcio a certi livelli bisogna allenarsi con una certa intensità, perché altrimenti le prestazioni calano.

“I protagonisti sono sempre i giocatori, e mai gli allenatori: magari in conferenza dopo tanti anni ci divertiremo un pò di più a sfotterci un pò, ma sono i giocatori che determinano le partite, e possiamo solo metterli nella condizione ottimale di farli esprimere al meglio.

Su Ronaldo: “A me ha detto che rimane alla Juventus. Si lavora per ottenere risultati, bisogna ottenere risultati e vincere, attraverso il gioco, la solidità, l’equilibrio, tutte le componenti devono andare insieme, per poter vincere. C’è solo da lavorare e far rendere al meglio questa rosa. Quello che è successo nei miei 5 anni con la Juventus rimane nel museo. Se Cr7 fa male quest’anno, si ricorderanno che ha fatto male quest’anno: quello che è stato fatto, rimane, quello che dovremo fare, lo dovremo fare per bene. Bisogna mettersi in discussione.

Su Pjanic: “Per il mercato ci pensa la società, sono molto contento dei giocatori che ho a disposizione; ci sono molti giovani, bisogna provare a migliorarli. L’anno scorso questa squadra ha fatto un buon lavoro, e bisogna continuare su quella strada.”