Calciomercato Juventus, bufera Ronaldo | Esclusione e addio più vicino?

Cristiano Ronaldo will be on the bench for Udinese-Juventus. Official. 🚨🇵🇹 #Ronaldo

He’s NOT starting – it was a precise request from Cristiano because he hopes to find a solution on the market in the next days.

But Juventus have received NO official bids yet for Cristiano. pic.twitter.com/sQ0z3rO1Bk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2021

Secondo quanto riportato da Fabrizio Ronaldo, sarebbe stato Cristiano Ronaldo in persona a chiedere di non essere schierato, dal momento che spererebbe di trovare una soluzione di mercato nei prossimi giorni. Al momento, però, i bianconeri non hanno ancora ricevuto un’offerta ufficiale per Cr7, e non è detto che arriverà da qui fino alla fine della sessione estiva di calciomercato, in programma il 31 agosto. Staremo a vedere quello che succederà.