Calciomercato Juventus, la strada è ormai in discesa: il super affare da 35 milioni di euro è in dirittura d’arrivo.

A monopolizzare questi ultimi giorni di calciomercato è stata la vicenda legata al futuro di Dusan Vlahovic, oggetto del desiderio del Tottenham e dell’Atletico Madrid, che hanno tentato più di un approccio con Rocco Commisso. Il patron dei Viola, però, ha rispedito al mittente le offerte provenienti dall’estero: i Colchoneros si erano spinti addirittura alla soglia dei 60 milioni di euro più bonus, più una percentuale legata alla futura rivendita dell’attaccante. Sebbene il contratto del suo gioiello scada esattamente tra un anno, però, Commisso ha deciso di opporsi alla sua cessione, anche se il rinnovo del contratto appare tuttora un’ipotesi abbastanza remota.

Calciomercato Juventus, l’Atletico vira su Cunha: campo libero per Vlahovic?

Il fatto che l’Atletico Madrid abbia virato con convinzione su Cunha, è prova provata del fatto che Simeone ha ormai mollato la presa su Vlahovic, che potrebbe ritornare in auge per il mercato della Juventus del prossimo anno, quando Cherubini dovrà porre le basi per il dopo-Ronaldo. Alla “Vecchia Signora” un attaccante boa come Vlahovic, che nell’ultima stagione ha denotato una crescita che definire disarmante sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, contribuirebbe ad eliminare quegli equivoci tattici che hanno caratterizzato le ultime stagioni di Dybala e compagni. La trattativa con la Fiorentina, però, non si preannuncia affatto facile, anche perché, qualora Vlahovic dovesse confermarsi ad altissimi livelli, la Fiorentina potrebbe continuare a chiedere una cifra shock, ad un anno dalla scadenza.