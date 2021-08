Calciomercato Juventus, offerte rifiutate | Vuole solo Allegri

Calciomercato Juventus, offerte tutte rifiutate al momento. Vuole solamente giocare con Massimiliano Allegri

La Juventus non è partita bene. Una gara messa praticamente in discesa nel primo tempo, riaperta non solo per gli infortuni di Szczesny, ma anche per una condizioni fisica che è apparsa sicuramente non delle migliori. Ci può stare? No, perché se sei sul doppio vantaggio non ci possono essere quei blackout che hanno permesso all’Udinese di risalire la china e andare addirittura vicina al colpaccio nella parte finale della gara. La prestazione contro la formazione di Gotti, almeno quella del secondo tempo, è da mettere nelle cose da non ripetere. Forse serviva un po’ d’esperienza in mezzo al campo, e questa la potrebbe regalare Pjanic. Sì, il centrocampista vuole solamente la Juventus. E, secondo quanto riportato in esclusiva da calcionapoli.24, non ha in mente nessun’altra destinazione che non sia quella bianconera. Al momento, Mire, ha rifiutato tutte le offerte. Anche quella degli azzurri, che con Spalletti ci avrebbero provato a portarlo al Napoli.

Calciomercato Juventus, Pjanic vuole solo il bianconero

Confermato che al Barcellona non avrà spazio, nemmeno minimo, sentendo Koeman, quella che è appena iniziata è una settimana decisiva. Pjanic dovrebbe finalmente vestirsi di bianconero. Un ritorno clamoroso e sicuramente impensabile fino a poche settimane fa, visto che solamente la scorsa estate il centrocampista si era accordato con il Barca ed era stato inserito nell’operazione che portato Arthur alla Continassa. Ma il feeling, in Catalogna, non è mai scattato. Ed è appunto per questo motivo che non c’è spazio per lui con la maglia blaugrana.