Calciomercato Juventus, via in prestito | Ore decisive per la svolta

Tutto ancora tace sul fronte #Dragusin, perché il #Cagliari deve cedere ancora un calciatore (con tutta probabilità Walukiewicz). Domani ci sarà il contatto con la #Juve per provare a chiudere l’operazione in prestito.

— Mirko Di Natale (@_Morik92_) August 23, 2021

Secondo quanto riportato da Mirko Di Natale, quella di oggi sarebbe stata una giornata interlocutoria tra le parti, dal momento che il Cagliari deve gioco forza sistemare un’uscita in difesa, e l’indiziato più credibile a partire sembra essere Walukiewicz. Laddove non subentrassero altri rinvii, il Cagliari e la Juve proveranno comunque a chiudere domani l’operazione in prestito: nelle prossime ore è atteso infatti il contatto che, stando così le cose, potrebbe rappresentare la chiave di volta per la fumata bianca. Operazione comunque scandita e che dovrebbe andare in porto, anche perché c’è la volontà reciproca di pervenire ad un’intesa in tempi relativamente brevi.