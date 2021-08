Calciomercato Juventus, per Fagioli destinazione serie B

Ultimi giorni che si preannunciano davvero caldi per il calciomercato della Juventus. Arriveranno volti nuovi? Ci saranno altre cessioni?

Il pareggio ottenuto a Udine ha lasciato l’amaro in bocca al gruppo bianconero. Ci si aspettavano i tre punti e del resto la partita si era anche messa bene prima della rimonta dei friulani. Ancor più amaro il boccone da mandare giù visto il gol annullato a Ronaldo per un fuorigioco millimetrico in pieno recupero. Ad ogni modo spazio ancora al mercato, visto che non si escludono dei movimenti in queste battute finali dei trasferimenti estivi. Allegri potrebbe accogliere nella sua rosa un nuovo centrocampista, con Pjanic che continua a rimanere in pole position anche se la concorrenza per il bosniaco sta aumentando.

LEGGI ANCHE –>Juventus, dall’America sono pronti a fare follie per lui

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, ipotesi prestito per il difensore bianconero