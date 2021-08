Calciomercato Juventus, McKennie snobbato | Colpaccio da 18 milioni

Calciomercato Juventus, dilemma McKennie: super affare da 18 milioni di euro. La svolta, ormai, è dietro l’angolo.

In questi ultimi giorni di calciomercato in casa Juventus non sono previsti grandi investimenti. L’approdo in bianconero di Manuel Locatelli, considerato una necessità si dalle primissime battute di questa sessione estiva, impedirà gioco forza grandi botti in sede di negoziazioni; Cherubini vorrebbe puntellare ancora il centrocampo, ma le mancate cessioni pongono un freno, ad esempio, all’eventuale ritorno in bianconero di Miralem Pjanic, sul quale ha fatto irruzione prepotentemente la Fiorentina, alla ricerca di un regista che detti i ritmi di gioco. La situazione potrebbe cambiare laddove dovesse partire Weston McKennie, per il quale alcuni club della Premier e della Bundesliga hanno effettuato dei sondaggi esplorativi, per capire la fattibilità dell’affare.

