Juventus, la frecciata è diretta | Impazza la polemica social

Juventus, dopo il pareggio di Udine la frecciata è diretta e lascia poco spazio alle interpretazioni. Impazza la polemica social

Non è mai bello, per nessuno, essere sul doppio vantaggio alla fine del primo tempo e farsi rimontare due reti. Soprattutto se questo avviene anche per la complicità del proprio portiere. Lo sa bene Massimiliano Allegri, che al ritorno sulla panchina bianconera, ha dovuto ingoiare il primo boccone amaro, perdendo praticamente i primi due punti della stagione anche e soprattutto per colpa delle disattenzioni di Szczesny.

Ma il pari di ieri sera ha fatto felice qualcuno. Che fino alla passata stagione era vicino alla Juventus. Perché il padre, Andrea, sedeva appunto sulla panchina dei bianconeri e alla fine della scorsa stagione è stato esonerato. Ecco, Nicolò Pirlo, non le ha mandate a dire.

