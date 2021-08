Juventus, convocato in nazionale dopo quasi due anni

Per la Juventus il campionato non è iniziato nel migliore dei modi, ma Allegri può essere sicuramente soddisfatto di alcuni singoli.

In primis ovviamente di Paulo Dybala, che è stato senz’altro il migliore in campo tra i bianconeri contro l’Udinese. Dopo aver saltato la prima parte della preparazione a causa di un affaticamento muscolare, l’argentino si è subito ritrovato ed è in grande forma. A segno nelle due amichevoli disputate, ci ha messo solo 2 minuti per trovare il gol anche in serie A, con un vellutato tocco d’esterno. Il gol è stato solo la ciliegina sulla torta di una prestazione di alto livello, da vero capitano.

