Allegri adesso non ci sta | Vuole chiarezza da CR7

Max Allegri aspetta che passino questi ultimi otto giorni di mercato prima di chiudere definitivamente la questione con Cristiano Ronaldo.

Aspetta e spera Ronaldo. Se poi CR7 restasse alla Continassa non ci sarebbe nessuna guerra interna, già gli scorsi giorni hanno spiegato la nuova gestione targata Allegri. Il Corriere dello Sport è chiaro nell’analizzare la faccenda, ma sa bene che il tecnico bianconero è un po’ stufo della situazione. D’altronde la legge di Max è chiara, persino Ronaldo non può fare altro che adeguarsi. E’ un «valore aggiunto», non è un intoccabile, potrà anche cominciare dalla panchina come a Udine, potrà essere sostituito se necessario. Vuole andare via ma ha capito che potrà restare, in tal caso Ronaldo lavorerà come sempre, con impegno e determinazione, provando a fare la differenza.

