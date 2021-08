Calciomercato Juventus, cessione a arrivo: affare che si potrebbe chiudere con il Bayern Monaco. Ma Allegri chiede garanzie

Cessione e arrivo. Affare con il Bayern Monaco in chiusura, secondo quanto riportato dal quotidiano Libero. Tutto in un’unica operazione che potrebbe portare anche ad una plusvalenza. Ma entriamo nel dettaglio: il quotidiano stamattina scrive di un ritorno in Bundesliga di McKennie: l’americano, che solamente lo scorso mese di marzo è stato riscattato dallo Schalke, non ha convinto il tecnico livornese che ne farebbe volentieri a meno qualora la Juventus riuscisse a regalargli un elemento più congeniale alla sua idea di calcio.

Ed è per questo che, il Bayern Monaco, potrebbe anche inserire nell’operazione di mercato il cartellino del centrocampista spagnolo Marc Roca, valutato 12 milioni di euro. I tedeschi, comunque, dovrebbero aggiungere una cifra che si aggira intorno ai 13 milioni per regalarsi la fumata bianca. E la Juve starebbe valutando la fattibilità dell’operazione. Allegri, comunque, chiede delle garanzie.

Calciomercato Juventus, Allegri chiede due rinforzi

Dopo il pareggio di Udine, ma soprattutto dopo la decisione “condivisa” di mandare Cristiano Ronaldo in panchina, Massimiliano Allegri avrebbe richiesto alla società delle garanzie. Non solo relativi alla questione del portoghese, che ancora non sa se rimarrà in bianconero nella prossima stagione, ma anche sul mercato: il livornese avrebbe richiesto almeno due rinforzi. Uno sicuramente a centrocampo, con l’obiettivo Pjanic da chiudere nel minor tempo possibile.

Le scorie dei pareggio in terra friulana quindi sono rimaste tutte. Tanto che Max potrebbe decidere anche di cambiare in porta: si fa sempre più largo infatti l’ipotesi di vedere Perin in campo dal primo minuto, così da far capire a Szczesny con quale mentalità bisogna scendere in campo.