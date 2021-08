Calciomercato Juventus, addio in prestito | Contatti decisivi

Calciomercato Juventus, il suo addio sembra essere sempre più credibile: ipotesi prestito per uno dei pupilli di Allegri.

Archiviato il mezzo passo falso di Udine, la Juventus si getta a capofitto in vista della nuova sfida contro l’Empoli, in cui i bianconeri dovranno fare in modo di non perdere altri punti dal treno di testa. Tuttavia, l’attenzione degli addetti ai lavori è rivolta inevitabilmente al mercato, dal momento che la sessione di contrattazione è agli sgoccioli, e il tempo per intavolare trattative comincia a stringere. In questo senso, oltre che sul fronte entrate, i bianconeri stanno cercando di archiviare anche alcune uscite: oltre a Dragusin, il nome caldo è quello di Nicolò Fagioli, sul quale ha da tempo messo gli occhi la Cremonese.

In queste ore è previsto un contatto diretto tra #Juve e #Cremonese per il prestito di #Fagioli. I lombardi, attualmente, sono in pole position // Juve and Cremonese are expected to be in touch over the next few hours with the Grigiorossi in pole to sign Fagioli on loan 👀🇮🇹