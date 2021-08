Calciomercato Juventus, tormentone Cristiano Ronaldo: il retroscena è assolutamente clamoroso. I compagni di squadra sono stati avvisati.

Quello che fino a poche settimane fa si riteneva poter essere uno scenario surreale, cioè quello di vedere Cr7 dire addio alla Juve a pochi giorni dalla chiusura del mercato, sta con il tempo assumendo sempre di più i contorni della realtà. Al netto delle dichiarazioni di facciata dei diretti interessati, e di Allegri in primis, la sensazione è che qualcosa di grosso stia bollendo in pentola, pronto ad esplodere come una bomba ad orologeria da un momento all’altro: la panchina di Udine non è una punizione, sia chiaro, e l’esultanza dopo il goal annullato al 94′ lo dimostra, ma non può essere bollato come mera casualità. Parlare di gestione delle forze a pochi minuti dal fischio d’inizio di un campionato che, si spera, possa riportare la Juve sul tetto d’Italia, appare uno scenario surreale, o quanto meno poco realistico: e il retroscena riportato in prima pagina da “Il Corriere della Sera” sintetizza in maniera lapidaria quest’asserzione.

