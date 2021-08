Calciomercato Juventus, svolta Ronaldo | “Addio imminente”

Continuano ad arrivare voci sul futuro di Cristiano Ronaldo, giocatore chiave per quanto riguarda il calciomercato della Juventus.

E’ davvero una giornata convulsa quella odierna, con tante voci di mercato che riguardano il campione bianconero. Non ha giocato dall’inizio il match contro l’Udinese e questo per molti è stato un possibile indizio di una sua partenza. Nonostante lo stesso Ronaldo nei giorni scorsi aveva chiesto di mettere fine alle voci che lo riguardavano, oggi si è parlato nuovamente di un suo possibile approdo al Psg, dove giocherebbe al fianco di Messi. E in serata invece rimbalza un’altra voce sul futuro dell’attaccante di Allegri.

