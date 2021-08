Calciomercato Juventus, il tormentone legato al futuro di Ronaldo e Mbappè continua: altro incontro segreto in Qatar.

Il futuro di Cristiano Ronaldo, appare ormai evidente, è strettamente correlato a quello di Kylian Mbappé: c’è un filo rosso che unisce in maniera indelebile i destini dei due fuoriclasse, al punto che, l’eventuale partenza dell’uno, scatenerebbe un effetto domino con riflessi immediati sull’altro. Cr7 vorrebbe cambiare aria, ma al momento sul tavolo della Juventus non è pervenuta alcuna offerta ufficiale; scartata l’ipotesi Real che, ora come ora, appare tutto fuorché probabile, in teoria resterebbero due piste percorribili. Una porta al Psg, l’altra porta al Manchester City. Per entrambi i club in questione, il portoghese non è considerata una priorità: potrebbe diventarlo, però, qualora gli scenari di mercato prendessero una piega piuttosto che un’altra.

L’indiscrezione rilanciata da defensacentral.com, in questo senso, rappresenta una vera e propria bomba. Secondo quanto raccolto da Francesc Aguilar, infatti, Florentino Perez si sarebbe messo in contatto con alcuni rappresentanti del Psg in Qatar per provare a pervenire ad un accordo; il fatto che, come riportato da Radio Montecarlo, i parigini stiano cominciando a vagliare Richarlison come possibile sostituto, è una prova chiara del fatto che le Merengues vogliono accelerare i tempi, contando sulla volontà del calciatore, che dalle colonne de l’Esquire ha rincarato la dose: “La Ligue 1 non è il migliore campionato del mondo, ma ho sempre sentito la responsabilità, da giocatore simbolo, di farlo crescere“. Siamo giunti alla resa dei conti.