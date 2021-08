Juventus, l’attaccante dei rivali per lo scudetto sarà presente nella trasferta di campionato. Bianconeri avvisati.

Juventus, una partenza certamente non entusiasmante per i bianconeri. Il pareggio nella trasferta di Udine lascia l’amaro in bocca e adesso perdere punti, come successe l’anno scorso con troppi pareggi, diventa impensabile. Sabato ci sarà l’Empoli in casa e poi, nella prossima partita, già uno scontro diretto per il titolo. Un’altra trasferta insidiosa vedrà impegnati i bianconeri. Allegri e squadra dovranno affrontare, alla terza giornata, il Napoli di Spalletti. Una sfida che vedrà protagonista anche il bomber partenopeo Osimhen.

Juventus, ci sarà nella super sfida di campionato | Bianconeri avvisati

La super sfida tra Napoli Juventus sarà già nella terza giornata di campionato. Con tutti i presenti della rosa di Spalletti, compreso Osimhen che, nonostante l’espulsione rimediata contro il Venezia, sarà comunque presente per il big match.