Juventus, decisione UFFICIALE: non ci sarà contro i bianconeri

Juventus, la decisione è ufficiale: non potrà essere schierato contro i bianconero. Ormai non ci sono più dubbi.

Settimana di lavoro per la Juventus, che nel week end sarà impegnata nella sfida in campionato contro l’Empoli: un match da non fallire per Dybala e compagni, a caccia di punti preziosi dopo la clamorosa rimonta subita per mano della compagine di Gotti. Un’eventuale vittoria contro i toscani sarebbe indispensabile anche e soprattutto per preparare al meglio la sfida contro il Napoli, nella quale non ci sarà Victor Osimhen, fermato per due giornate dal giudice sportivo, dopo l’espulsione ricevuta in occasione della sfida contro il Venezia.

Juventus, Osimhen non ci sarà: stangata per l’attaccante del Napoli

Ecco la motivazione del giudice sportivo: “Le due giornate sono state comminate per aver colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco“. Come anticipato da Alvino sui propri profili social, l’attaccante salterà il match contro il Genoa e quello contro la Juventus, e in aggiunta gli sarà comminata una multa di 5 mila euro.