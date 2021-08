Mendes e la Juventus in difficoltà | I malumori di Cristiano Ronaldo

Il super agente Jorge Mendes si è dovuto scontrare con la realtà: nessuno ha voluto Cristiano Ronaldo. Per lui 10 mesi in una prigione dorata.

Il Corriere dello Sport stamattina si focalizza su Jorge Mendes, super agente che nell’estate del 2018 completò il trasferimento del secolo. Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Sembrava l’inizio della nuova epopea bianconera, non era affatto così anche a causa del Covid e degli errori di Paratici. Ora ha sette giorni ancora, così come tutto il mondo Juve, prima di poter definitivamente mettere un punto sul tormentone più tormentato dell’estate. Lo farebbe spazzando via tutti i dubbi sul futuro di CR7.

