Tottenham have been offered the chance of signing Houssem Aouar as new midfielder, Arsenal too. First answer from Spurs has been clear: he’s NOT a priority, so no talks and no bid as of now. Same for McKennie. ⚪️🇫🇷 #THFC

…but Aouar will be one to keep an eye on till the end.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2021

