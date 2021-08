Calciomercato Juventus, allarme infortuni | Allegri blocca la cessione

Calciomercato Juventus, l’allarme infortuni sta convincendo Allegri a bloccare momentaneamente il suo addio.

Sebbene sia stato rinforzato con l’acquisto di Locatelli, il reparto mediano continua a rappresentare una spada di Damocle per la Juventus: contro l’Udinese, Allegri ha dovuto rinunciare a Rabiot ed Arthur per infortunio e a McKennie per squalifica. Per la gara del week end contro l’Empoli, il tecnico livornese non avrà a disposizione nemmeno Aaron Ramsey, che starà fermo ai box per circa 3 settimane, a causa dell’ultimo infortunio patito; come se non bastasse, in queste ore si stanno rincorrendo molti rumours, circa il probabile addio di Weston McKennie, entrato nel mirino di molti club di Premier League.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, svolta Ronaldo | Incontro Agnelli-Psg

Tutte queste ragioni spiegano il motivo per il quale, secondo quanto riportato da “Biancorossi.net”, al momento Allegri stia bloccando l’approdo di Ranocchia al Vicenza, per il quale i due club hanno di fatto raggiunto un accordo di massima, imbastendo la trattativa sulla base di un prestito.