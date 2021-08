Calciomercato Juventus, svolta Ronaldo | Possibile incontro Agnelli-Psg

Calciomercato Juventus, il tormentone Ronaldo atteso ad un punto di svolta: incontro possibile Agnelli Al Khelaifi.

La telenovela Ronaldo “rischia” di dover far fronte ad un’altra puntata; giornata convulsa quella sull’asse Madrid-Parigi-Torino, con Leonardo che ha risposto piccato all’irruzione decisa del Real Madrid, decisa a fare sul serio per Kylian Mbappé, con il quale ha già un accordo, e per il quale è arrivato a mettere sul piatto 160 milioni di euro. Il futuro dell’ex Monaco si intreccia inevitabilmente con quello di Cristiano Ronaldo, che sebbene qualche giorno fa abbia smentito un suo possibile ritorno al Real Madrid, ha di fatto tenuto le porte aperte alle suggestive strade che portano al Psg e al Manchester City. In questo senso, c’è un’indiscrezione che rischia di far saltare il banco.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | C’è una condizione

Calciomercato Juventus, Agnelli potrebbe incontrare Al Khelaifi | Svolta Ronaldo-Psg?

Secondo quanto riferito da Sportitalia, in maniera sorprendente Agnelli è atteso ad Istanbul, città nella quale il presidente della Juventus potrebbe incontrare al Khelaifi, il proprietario del Paris Saint Germain: inutile dire che, al di là dei possibili temi extracalcistici che si potrebbero toccare in questo summit, la portata principale possa essere proprio Ronaldo, sul quale il club francese potrebbe piombare qualora effettivamente il Real riuscisse a “scippare” al Paris Mbappé. Vi terremo aggiornati anche sotto questo punto di vista.