Calciomercato Juventus, pazza idea Witsel | Annuncio Sky

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Witsel: l’annuncio Sky scompagina le carte in tavola. Le ultimissime.

Ore caldissime per la Juventus, con i bianconeri molto attenti sia sul fronte entrate, che su quello legato alle uscite. In questo senso, bisogna registrare novità importantissimi per quanto riguarda il discorso legato ad un eventuale sostituto di Weston McKennie, che fa gola a molti club di Premier League. La sempre più probabile partenza del texano, per il quale i bianconeri continuano a chiedere almeno 30 milioni di euro, costringerà inevitabilmente Cherubini a ritornare sul mercato, per acciuffare in extremis un sostituto all’altezza. Nei giorni scorsi era stata ventilata l’ipotesi di uno scambio con il Tottenham per uno tra Ndombelè e Sissoko, ma filtrano smentite sotto questo punto di vista; anche Pjanic sembra essere sempre più lontano, anche se non sono esclusi colpi di scena.

Secondo quanto riportato da Sky, però, sarebbe da segnalare anche un ritorno di fiamma: nelle ultime ore sarebbe ritornato prepotentemente in auge la candidatura di Alex Witsel, vecchio pallino di Marotta, a un passo dal trasferimento in bianconero alcuni anni fa. Il belga classe ’89, che attualmente milita al Borussia Dortmund, ha il contratto in scadenza nel 2022: e chissà che non possa rappresentare un’occasione low cost last minute, a cui tanto spesso ci ha abituati la Vecchia Signora…