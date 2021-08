Juventus, Kaio Jorge si presenta: la promessa del brasiliano

Per adesso non è riuscito a dare il suo contributo alla causa, ma lui stesso sa benissimo che la Juventus punta tanto su di lui per il futuro.

Stiamo parlando ovviamente di Kaio Jorge, l’astro nascente del calcio brasiliano che la Juventus ha strappato ad una grande concorrenza prelevandolo dal Santos. Un attaccante con ampi margini di crescita, che sicuramente nel corso di una stagione lunga e impegnativa riuscirà a trovare il suo spazio. I tifosi attendono con ansia di vederlo all’opera, ma nei giorni scorsi si è infortunato e dunque per adesso bisogna attendere il suo rientro. Nel frattempo si è presentato al suo nuovo pubblico nella conferenza stampa di rito.

LEGGI ANCHE –>Juventus, dall’America sono pronti a fare follie per lui



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, ipotesi prestito per il difensore bianconero

Juventus, Kaio Jorge sul suo infortunio: “Torno presto”

“Sono venuto qui per fare un’ottima stagione, per imparare e divertirmi. Giocherò con grandissimi compagni e cercherò di fare più gol possibili. La Juventus è sempre stato un sogno per me, sono felicissimo, è il risultato di tanto lavoro personale. L’adattamento sarà molto importante. Voglio dare il meglio, in campo e fuori” sono le parole del calciatore brasiliano nella conferenza stampa di preparazione, riportate dal sito internet ufficiale del club. Tuttavia come detto Kaio Jorge per ora è fermo ai box, ma lui stesso rassicura tutti sulle sue condizioni: “Qualche giorno fa mi sono infortunato ma non è una cosa grave, tornerò molto presto”.