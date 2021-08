Calciomercato Juventus, svolta improvvisa | L’addio di Ronaldo già oggi?

Calciomercato Juventus, la svolta improvvisa è arrivata ieri sera con l’arrivo di Mendes e Torino. L’addio di Ronaldo già oggi?

La visita di ieri sera di Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, che è arrivato a Torino, è un segnale chiarissimo sulla delicata situazione che gira attorno all’attaccante portoghese. Pochi i dubbi ormai: il centravanti vuole lasciare e ha chiamato chi gestisce i suoi interessi per iniziare un colloquio con la Juventus. Altrimenti non si spiega questo blitz, in piena estate, a dopo l’inizio del campionato, di uno dei più potenti procuratori in giro per il Mondo per un calciatore che ha ancora un altro anno di contratto.

E allora l’addio potrebbe arrivare già oggi? Secondo TuttoSport potrebbe essere davvero così: anche perché, secondo quanto scrive il quotidiano oggi in edicola, il procuratore portoghese si sarebbe presentato con un’offerta. La prima e probabilmente l’unica che arriverà per CR7.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bomba Kean | Avviati i contatti con Raiola