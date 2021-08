Calciomercato Juventus, ultim’ora Ronaldo: rottura totale!

Calciomercato Juventus, Ronaldo sempre più lontano dai bianconeri: rottura totale con il fuoriclasse portoghese.

Come un fulmine a ciel sereno, e non potrebbe essere altrimenti; l’addio di Ronaldo alla Juventus, prima sussurrato, poi urlato a squarciagola, sta ora assumendo sempre di più i contorni della realtà, inesorabilmente. L’asso lusitano spinge per andare via: vuole cambiare aria, e poco importa che sia il Psg o il Manchester City la sua prossima destinazione. Va da sé che sia il club inglese quello più vicino ad assicurarsi le giocate del cinque volte Pallone d’oro, con il quale avrebbe raggiunto già un accordo, sulla base di un contratto biennale a circa 15 milioni di euro a stagione.

Anche gli ultimi aggiornamenti vanno in un’unica direzione: rottura totale tra la #Juve e #CR7 // Tonight the situation is even clearer – major split between Juve and CR7 🔥🇵🇹@GoalItalia @goal