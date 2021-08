Calciomercato Juventus, bomba Ronaldo | “Resta allo 0%”

#Ronaldo #Juve 0%

— Momblano Official (@MomblanOfficial) August 26, 2021

Stando a quanto riferito da Luca Momblano con un post sul proprio profilo Twitter, le chances di una permanenza del cinque volte Pallone d’oro alla Juventus rasenterebbero lo 0%. La partita, in realtà, è molto più complessa: da un lato c’è la volontà dell’attaccante, che desidererebbe cambiare aria: volontà che la Juve ha memorizzato, ma che non è disposta ad assecondare di buon grado. Il City preme, ma per adesso non si segnalano offerte ufficiali: ciò non toglie che possa farlo nelle prossime ore, soprattutto su pressione di Guardiola, che ieri ha annunciato il suo addio al City nel 2023. Ma questo è un altro discorso.