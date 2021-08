Calciomercato Juventus, accordo Ronaldo-City | Le cifre dell’affare

Calciomercato Juventus, affare Cristiano Ronaldo-Manchester City: trovato l’accordo con il calciatore. Ore caldissime per la fumata bianca.

Una prima svolta nella telenovela legata a Cristiano Ronaldo è già avvenuta. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, il portoghese avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Manchester City, sulla base di un contratto biennale a circa 15 milioni di euro a stagione, con il club inglese che sta facendo leva proprio sulla volontà del lusitano, per chiudere l’affare nelle prossime ore. L’incontro Juve-Mendes è servito proprio per ribadire la varie posizioni, con la “Vecchia Signora” che non è disposta a fare sconti per il cartellino del suo asso, per il quale chiede almeno 30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Cosa manca per la fumata bianca

Proprio questo è il nodo che al momento sta frenando la trattativa, o almeno, sta impedendo la fumata bianca. Il City sarebbe disposto a mettere sul piatto Sterling, soluzione che non convince a fondo la Juve, che avrebbe già sondato da tempo Gabriel Jesus, che intriga e non poco il club torinese, e con il quale i dialoghi sono avviati da tempo. Guardiola, però, non è disposto a privarsi del brasiliano tanto facilmente, e gli attestati di stima degli ultimi giorni vanno ascritti proprio in questa direzione. Ribadiamolo: Ronaldo ha un accordo con il City, ma manca quello con la Juve. Ci sarà da lavorare: difficile fare previsioni.